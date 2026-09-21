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Schwäche der UnionBraucht Deutschland jetzt mehr Söder?

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Markus Söder, der Mann, „der die meisten Menschen zu einer Veranstaltung in ein Festzelt bekommt.“ Sagt CDU-Kollege Michael Kretschmer und wünscht sich mehr „CSU-Gen“ für die ganze Union.
Markus Söder, der Mann, „der die meisten Menschen zu einer Veranstaltung in ein Festzelt bekommt.“ Sagt CDU-Kollege Michael Kretschmer und wünscht sich mehr „CSU-Gen“ für die ganze Union.
Peter Kneffel/dpa/Bildbearbeitung: SZ

Der Kanzler wackelt, der Bundespräsident hört bald auf. Es wird viel spekuliert, auch über Markus Söder und Ilse Aigner. In der Union schielt mancher neidvoll nach Bayern. Lässt sich da etwas für Berlin lernen?

Von Katja Auer, Dominik Fürst, Andreas Glas und Johann Osel, Nürnberg, Abensberg, München

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Für einen Mann, der gerade als „Ersatzkanzler“ gehandelt wird, sieht Markus Söder (CSU) immer noch sehr bayerisch aus. Am vergangenen Donnerstag trat der Ministerpräsident in Nürnberg auf. Draußen grinste die Sonne und drinnen, im Foyer des Fußballstadions, grinste Söder im Trachtenjanker.

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:Wie Peter Gauweiler Außenpolitik in Russland macht – gegen CSU-Positionen

Der frühere CSU-Vize betont in Moskau die bayerisch-russischen Beziehungen und stellt die Sanktionen infrage – unter Verweis auf Strauß, Stoiber und Söder. Inszeniert sich da einer in offizieller Mission?

SZ PlusVon Johann Osel

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