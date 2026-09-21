Für einen Mann, der gerade als „Ersatzkanzler“ gehandelt wird, sieht Markus Söder (CSU) immer noch sehr bayerisch aus. Am vergangenen Donnerstag trat der Ministerpräsident in Nürnberg auf. Draußen grinste die Sonne und drinnen, im Foyer des Fußballstadions, grinste Söder im Trachtenjanker.
Schwäche der UnionBraucht Deutschland jetzt mehr Söder?
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Der Kanzler wackelt, der Bundespräsident hört bald auf. Es wird viel spekuliert, auch über Markus Söder und Ilse Aigner. In der Union schielt mancher neidvoll nach Bayern. Lässt sich da etwas für Berlin lernen?
Von Katja Auer, Dominik Fürst, Andreas Glas und Johann Osel, Nürnberg, Abensberg, München
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