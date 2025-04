Als erste der drei beteiligten Parteien hat die CSU den ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gebilligt. Der einstimmige Beschluss fiel am Donnerstag in einer Schalte von Parteivorstand, CSU-Bundes- und Landtagsabgeordneten. „Unser Ja ist gut begründet, was wir vereinbart haben, ist gut für Deutschland und sehr gut für Bayern“, sagte CSU-Chef Markus Söder nach der Sitzung.