An einer Grund- und Mittelschule in Berchtesgaden ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein komplettes Gebäude stand in Flammen.

An der Christophorus-Grund- und Mittelschule in Berchtesgaden ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe ein ganzes Gebäude erfasst, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Ein Kind habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe aber keine Lebensgefahr für das Kind oder andere Menschen bestanden, hieß es. Die Internatsschüler sind in anderen Teilen des Gebäudekomplexes untergebracht.

Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unbekannt. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro aus. Am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Es seien 13 Feuerwehren im Einsatz, darunter auch zwei aus Österreich. Die Schule in der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrum Buchenhöhe fällt am Freitag aus.