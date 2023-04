Von Hans Kratzer

Eigentlich verspricht die Beichte etwas Unerhörtes: Menschen, die ihre Schuld bereuen und sie vor einem Priester bekennen, werden von ihren Sünden losgesprochen. Naiv gesagt, wird also wie mit einem Zauberstab jede Verfehlung weggelöscht. So verlockend das auch klingen mag: Gerade in der vorösterlichen Zeit wird deutlich, dass das Bußsakrament trotzdem in einer Krise steckt.