Wegen des Ausbaus der Bahntrasse zwischen Nürnberg und Bamberg wird die Strecke in der letzten Märzwoche gesperrt. Vom 24. bis 31. März fahren dort keine Züge, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Stattdessen werde "rund um die Uhr" gearbeitet, sagte Gesamtprojektleiterin Nicole Kumpfmüller-Böhm: 600 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter seien dann auf Bayerns aktuell größter Bahnbaustelle im Einsatz. Die Strecke soll im Lauf dieses Jahres viergleisig ausgebaut werden.

Insgesamt will die Bahn hier 16 Brücken, zwei S-Bahnhöfe und den Überholbahnhof Eggolsheim fertigstellen. Die Bahn, der Bund und der Freistaat investieren allein im Jahr 2023 rund 160 Millionen Euro in den viergleisigen Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg, wie es weiter hieß. ICE-Züge werden für die Dauer der Sperrung zwischen Erfurt und Nürnberg großräumig über Fulda und Würzburg umgeleitet. Alle ICE-Halte in Coburg, Bamberg und Erlangen entfallen deshalb. Als Ersatz für die Regionalzüge fahren Busse.