Für das Augsburger Bahnunternehmen Arverio, das auf mehreren Regionallinien in Bayern fährt, ist das bevorstehende Oktoberfest ein Graus. Viele Züge nach München und zurück sind dann besonders voll. Und ausgerechnet in dieser Zeit wird die Fahrt mit Arverio aus dem Allgäu zum größten Volksfest der Welt zum Glücksspiel. Was nicht an Arverio liegt, sondern an der Deutschen Bahn. Dem Staatskonzern gehört der allergrößte Teil des Schienennetzes. Und während des Oktoberfests will die DB die zweigleisige Trasse zwischen München und Buchloe sanieren, das ist die Strecke ins Allgäu. Laut Arverio soll dann nur ein Gleis frei sein, viele Züge müssten ausfallen.