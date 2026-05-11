„Armes Deutschland“, hat neulich ein Fahrgast geseufzt, als ein Regionalzug von München nach Ingolstadt kurz vor Dachau lange Zeit stillstand, weil wieder mal etwas nicht klappte bei der Bahn. „Wofür zahlen wir denn Steuern?“, schimpfte bei anderer Gelegenheit eine Frau, die im bayerischen Nahverkehr Ähnliches erlebte. Bei nicht wenigen Fahrgästen macht sich angesichts der Dauermisere der Bahn eine Verdrossenheit breit, die bisweilen schon in Staatsverdrossenheit umschlägt.