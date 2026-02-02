Zum Hauptinhalt springen

Nach Zugunglück von Garmisch-PartenkirchenBahn plant Millionenklage gegen Ex-Manager

Lesezeit: 3 Min.

Marode Betonschwellen, hier Arbeiten an einer Bahnbaustelle der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg, waren verantwortlich für das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen.
Marode Betonschwellen, hier Arbeiten an einer Bahnbaustelle der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg, waren verantwortlich für das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen. (Foto: Daniel Vogl/dpa)

Die einstigen Führungskräfte sollen Hinweisen auf serienweise marode Betonschwellen nicht konsequent nachgegangen sein. Das gilt als Signal, dass die heutige Konzernspitze aufräumen will.

Von Klaus Ott

Fünf tote und viele verletzte Fahrgäste, und dann zwei Freisprüche: „Ist also niemand schuld?“, fragte Thomas Lenz, Vorsitzender Richter am Landgericht München II am Ende des Prozesses um das Zugunglück Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen. „Ist das Gerechtigkeit?“ Ein Fahrdienstleiter und ein Verantwortlicher für die Bahnanlagen in der Region Garmisch-Partenkirchen waren wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung angeklagt gewesen. Doch das Landgericht befand, die beiden seien nicht schuld an dem Unfall gewesen.

