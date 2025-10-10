Im kommenden Jahr sind in Südbayern auf etlichen Linien besonders viele Verspätungen und Zugausfälle absehbar. Vor allem im Allgäu könnten die Fahrpläne durcheinandergeraten. Der Grund: Langsam-Fahrstellen.

Nach der Videorunde der Deutschen Bahn, die einem Krisentreffen gleichkam, war unter Teilnehmern des Treffens von einer „Katastrophe“ die Rede. Von einer „Katastrophe für die Fahrgäste“ in Südbayern. Die müssen sich im kommenden Jahr auf noch mehr Verspätungen und Zugausfälle einstellen, als das angesichts maroder Streckennetze schon bislang der Fall ist. Betroffen sind zumindest München, Augsburg und das Allgäu, weitere Regionen könnten dazu kommen.