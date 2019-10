Mathilden Hamam, München

Wo: Mathildenstraße 5 (Nähe Sendlinger Tor)

Ausstattung: Um sich mitten in München im Handumdrehen in den Orient zu versetzen, braucht man noch nicht einmal einen fliegenden Teppich. Ein Schritt über die Schwelle des Mathilden Hamams genügt. Den Besucher umfängt in den orientalisch bemalten Räumen ein wohliger Rosenduft. Bei Tee und Früchten wartet er, in das traditionelle Leintuch, den Pestemal, gehüllt, auf die Genüsse, die da kommen: Dampfbäder, Massagen auf dem heißen Nabelstein und Heilerde-Behandlungen.

Highlight: Das Rasul-Bad. Dabei werden verschiedene Schlämme auf die Haut gerieben, um im Aromadampf durch die Hitze tief in die Haut zu dringen und dort ihr entschlackendes Werk zu vollbringen. Darauf soll schon Cleopatra geschworen haben.

Das gefällt: La Sultana, La Diva oder 1001 Nacht - die Titel der Behandlungen versprechen Sinnliches.

Das gefällt weniger: Man muss sehr frühzeitig einen Termin ausmachen, das Angebot an Massagen sowie der Platz im Hamam sind begrenzt.

Publikum: Wellness-Jünger und gestresste Zeitgenossen, die für ihre Entspannung auch mal tiefer in die Tasche greifen können.

Mehr Infos: www.hamam.de