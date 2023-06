Von Hans Holzhaider

Ist Lieselotte Kortüm, 78 Jahre alt und stark gehbehindert, während sie Wasser in ihre Badewanne einließ, gestürzt und in der Wanne ertrunken? Oder hat der Hausmeister Manfred Genditzki sie im Streit niedergeschlagen und sie, um das zu vertuschen, in der Badewanne ertränkt? Zweimal wurde Genditzki schuldig gesprochen und verurteilt, weil eine Strafkammer am Landgericht München II, gestützt auf das Gutachten eines Münchner Gerichtsmediziners, die Möglichkeit eines Unfalls ausschloss. 13 Jahre und sechs Monate saß Manfred Genditzki deshalb im Gefängnis. Jetzt muss zum dritten Mal das Gericht entscheiden: Unfall oder Mord? Und diesmal scheint sich das Blatt zugunsten des Angeklagten zu wenden.