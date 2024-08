Wie man sich beim Baden in See und Fluss richtig verhält

Freizeit in Bayern

Bei der sommerlichen Hitze versprechen Bayerns See und Flüsse eine erholsame Abkühlung. Doch jeden Sommer geraten Schwimmer und Wassersportler in Not oder ertrinken sogar. Wer ein paar Regeln einhält, kann die Erfrischung gefahrlos genießen.