Wie gehen Nordbayerns Autozulieferer mit der Wirtschaftskrise und dem Wandel hin zur E-Mobilität um? Die Nürnberger Industrie- und Handelskammer (IHK) wollte es genau wissen. Schließlich arbeiten in der Metropolregion Nürnberg zwischen Hof und Treuchtlingen, Kitzingen und Weiden rund 100 000 Menschen in 500 Zuliefererbetrieben. Ginge die Branche in die Knie – es wäre verheerend. Nicht nur im Norden, sondern in ganz Bayern. Laut Bundesagentur für Arbeit schaffen im Freistaat 4,9 Prozent der Beschäftigten in der produktionsnahen Automobilwirtschaft; bundesweit sind es 3,4 Prozent. Mancherorts wie in Bamberg, Schweinfurt oder Erlangen-Höchstadt ist der Anteil noch höher, zum Teil sogar mehr als doppelt so hoch.