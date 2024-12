Das Ergebnis nennt Markus Söder (CSU) „sozusagen den Fundus einer Strategie“. Geht es nur nach der Kulisse an diesem Montag, dann ist diese Strategie bereits in bester Ausführung: Ganz in der Nähe des Ministerpräsidenten und gleich hinter der Fensterfront breitet sich das Münchner Werksviertel aus, das mit seinem Mix aus alten Fabrikgerippen und neuen Glaswelten als so hip wie zukunftsorientiert gilt. Drinnen aber, vor den Fenstern, dominiert die Gegenwart – und eine Krise, die besonders den bayerischen Autobau gefangen hält. Dieser Krise möchte Bayern den Kampf ansagen. So steht es in einem Papier, das Söder in eine Eventlocation im Werksviertel mitgebracht hat. Es gehe um eine „Autostrategie“, sagt er, mit Lösungen für Bayern, Deutschland und Europa. Es brauche „eine Autowende“.