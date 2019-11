In Augsburg haben sie hinter sich, was anderen bevorsteht. Weil das Ledvance-Lampenwerk keine Zukunft mehr hatte, wurde vor einem Jahr ein Großteil der Mitarbeiter entlassen. "Manche haben einen neuen Job gefunden", sagt Angela Steinecker, Zweite Bevollmächtigte der örtlichen IG Metall: Die einen hätten Glück gehabt, die anderen finanzielle Abstriche machen müssen. Dritte seien noch auf der Suche. Und mindestens einer orientierte sich sogar komplett um: "Er arbeitet jetzt bei einer Bäckerei."

Standortschließungen und Stellenabbau: In Bayern wird über solche Dinge wieder häufiger diskutiert. So droht dem Werk einer Conti-Tochter in Roding (Landkreis Cham) das Aus, große Arbeitgeber wie Schaeffler oder Audi wollen sparen. Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ergab, dass erstmals seit der Finanzkrise mehr bayerische Unternehmen Stellen streichen als aufbauen wollten. Der Freistaat steckt im Wirtschaftsabschwung, Teile des Autobaus zudem in der Krise. Erwartet wird steigende Arbeitslosigkeit. Wie weit sie steigen und wie sehr sie die Beschäftigten treffen wird, ist die Frage.

Mancherorts ist schon sichtbar, dass mit weniger Personal geplant wird. So verzeichneten Bayerns Jobcenter bei der Arbeitnehmerüberlassung seit Jahresbeginn 88 971 neue Stellenmeldungen - 11,5 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Im Handel betrug der Rückgang 10,9 Prozent, im verarbeitenden Gewerbe 16,4 Prozent. Zudem stieg die Zahl derer, die sich in den vergangenen zwölf Monaten nach Erwerbstätigkeit arbeitslos melden mussten um rund 11 100. Gleichzeitig konnten 8700 Menschen weniger zurück in einen Job vermittelt werden. Auch angesichts dessen geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg davon aus, dass die Zahl der Erwerbslosen im kommenden Jahr um 4400 auf 218 000 Menschen steigen könnte. Je nachdem, wie sich die Konjunktur entwickelt, könnten es weniger, aber auch deutlich mehr sein.

Denn die Lage ist unübersichtlich. Das liegt unter anderem an internationalen Handelskonflikten. Weltweit scheint der Protektionismus auf dem Vormarsch zu sein, zum Schaden von Exportländern wie Bayern. Auch die weitere Entwicklung im Automobilbau ist schwer zu prognostizieren. Der bayerische Arbeitsmarkt hingegen wirkt stabil. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 2,7 Prozent. Und obwohl tendenziell weniger neue Jobs ausgeschrieben werden, bleibt der Bestand an bereits gemeldeten hoch.

Mehr als 124 000 Stellen sind branchenübergreifend offen - 65 Prozent davon für Fachkräfte, 18 Prozent für Akademiker. Hinzu kommt, dass einige Branchen weiter boomen, die Bauindustrie etwa. Der Bereich Information und Kommunikation verzeichnete im August rund 11 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als vor einem Jahr. Selbst in der gebeutelten Autoindustrie geht es nicht allen schlecht. Mancher Zulieferer könnte gar als Profiteur aus der Krise hervorgehen. Wo verstärkt in die Weiterbildung der Beschäftigten investiert wird, wie es vor allem Gewerkschafter raten, könnten neue Geschäftsfelder entstehen.

Den Einzelnen kann die Entwicklung also hart treffen - muss sie aber nicht. Neben Glück spielen Faktoren wie der Bildungsabschluss oder die strukturellen Bedingungen in der Region eine Rolle. Sogar dort, wo Schließungen bevorstehen, kann noch viel passieren. Im Fall Roding etwa wird überlegt, zumindest 220 Arbeitsplätze in der Entwicklung nach Nürnberg und Regensburg zu verlagern; das Werk selbst könnte dann 2024 zumachen. Für die Gemeinde Roding und die Betroffenen wäre es trotzdem ein herber Schlag. In Augsburg rät Steinecker, sich nicht verrückt machen zu lassen. Gerade bei drohenden Werksschließungen gebe es keine schnellen Lösungen, dafür lange Verhandlungen. "Das Warten", sagt sie, "ist vielleicht das Schlimmste."