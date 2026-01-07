Die Zahl der Menschen ohne Job ist weiter gewachsen. Im letzten Monat des vergangenen Jahres waren landesweit 310 795 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren gut sechs Prozent mehr als im Dezember 2024. Damit sei die Arbeitslosigkeit „zum Jahresende so hoch wie seit fast 20 Jahren nicht mehr“, teilte die Regionaldirektion Bayern der Agentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Auch die Arbeitslosenquote ist gestiegen: auf vier Prozent, ein Plus von 0,2 Punkten gegenüber dem Vorjahr.

Damit setzt sich auch für den Dezember eine Entwicklung fort, die das alte Jahr geprägt hat. Die steigende Arbeitslosigkeit ist vor allem der schwierigen wirtschaftlichen Lage im verarbeitenden Gewerbe geschuldet. Zwar führen die bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcenter immer noch mehr als 100 000 offene Stellen in ihrem Bestand. Doch ihre Zahl sinkt. Und in der Industrie machten zuletzt Meldungen über Standortverlagerungen und Stellenkürzungen die Runde. Teils geht es dabei um Entlassungen, teils wird versucht, über Vorruhestandsregelungen die Kopfzahl der Beschäftigten zu drücken.

Wo die Nachfrage nach den hergestellten Produkten fehlt, wird außerdem oft zu Kurzarbeit gegriffen, in der Hoffnung, so die Auftragsflaute überbrücken zu können. Die letzten verfügbaren Zahlen hierzu stammen allerdings aus dem September 2025. Damals wurde für gut 43 500 Menschen Kurzarbeit realisiert, sechs Prozent mehr als im September 2024.

Ebenfalls am Mittwoch veröffentliche die Regionaldirektion Gesamtwerte für 2025. Demnach waren im Jahresschnitt knapp 315 000 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Anstieg von mehr als zehn Prozent gegenüber 2024. Die Arbeitslosenquote lag durchschnittlich bei vier Prozent – 0,3 Punkte mehr. Auch deshalb gilt der Regionaldirektion das Jahr 2025 als „in der Summe enttäuschend“. Zudem gebe es im Moment „keine Indizien, dass wir in Richtung Gesundung durchstarten“, sagte Chef Markus Schmitz jüngst im SZ-Interview. Er gehe davon aus, dass 2026 „ein Brückenjahr werde“. Trotzdem warnte er davor, den Fachkräftemangel nicht zu unterschätzen: „Wenn wir jetzt die Menschen massenweise in den Vorruhestand gehen lassen, werden wir es übermorgen bereuen“, sagte Schmitz.