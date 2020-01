Der Freistaat Bayern will zentrale Services für Bürger nicht nur online, sondern auch in einer Smartphone-App anbieten - und dafür Verwaltungsprozesse vereinfachen. Digitale Lösungen für Verwaltung dürften nicht einfach nur den bürokratischen Wahnsinn digitalisieren, sagte Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Samstag auf der Innovationskonferenz DLD in München. Stattdessen müsse Verwaltung neu gedacht werden. Erstmals angekündigt hatte sie das Projekt vergangenen April. Sie sei optimistisch, in den kommenden Monaten eine erste Version der "Bayern-App" vorstellen zu können. Warum müssten etwa junge Eltern nach der Geburt zig verschiedene Formulare ausfüllen, um Kinder- oder Elterngeld zu bekommen, fragte Gerlach. Die Antwort müsse sein, das Kind sei geboren worden und die Verwaltung kümmert sich um den Rest - so einfach, wie es bei vielen Anwendungen im Internet auch sonst sei: "Wir brauchen neue Wege, um staatliche Dienstleistungen zum Bürger zu bringen." Im BR ergänzte sie: "Wir buchen inzwischen unsere Reisen mit dem Smartphone, wir bestellen Bücher mit dem Handy, aber wir können noch nicht mobil in Kommunikation mit dem Staat treten. Das müssen wir dringend verändern."