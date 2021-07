Erinnerung an den Anschlag in Ansbach

Bei einem islamistisch motivierten Anschlag sind am 24.07.2016 bei einer Explosion in Ansbach insgesamt 15 Menschen verletzt worden.

Von Olaf Przybilla

Stefan Maurer war schon im Schlafanzug. Seit einigen Jahrzehnten betreibt er eine Kneipe in Ansbach, für das Musikfestival gleich ums Eck wollte er am Sonntag seinen Laden aber nicht aufsperren. Junge Leute, nicht seine Musik, er versprach sich nicht viel davon. Also lieber zum Annafest nach Forchheim. Zurück von dort, wollte er gerade zu Bett gehen, als es einen kurzen, dumpfen Schlag tat. Der ist jetzt fünf Jahre her, aber Stefan Maurer glaubt den Ton noch immer im Ohr zu haben. "Ein kurzer, dumpfer Schlag", sagt er. Und gleich nochmals, so als bekomme er den Ton nicht aus dem Gehörgang: "Ein kurzer, dumpfer Schlag."