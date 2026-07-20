Womöglich steht ein Volksentscheid ins Haus, ob die Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten begrenzt werden soll. Wäre das sinnvoll? Was Amts- und Mandatsträger jenseits der Landespolitik davon halten.

Von Katja Auer, Nina von Hardenberg, Alexander Kappen, Quentin Pehlke und Olaf Przybilla