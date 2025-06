Abgeknickte Bäume säumen nach dem Gewitter nahe Ulm den Straßenrand. (Foto: Simon Zeiher/Simon Zeiher/onw-images/dpa)

In Langquaid im niederbayerischen Landkreis Kelheim wurden laut vorläufigen Angaben des DWD Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Am stärksten regnete es den vorläufigen Daten zufolge in Zwiesel im niederbayerischen Landkreis Regen und in Regensburg in der Oberpfalz mit jeweils etwa 26 Litern pro Quadratmeter. In der oberbayerischen Gemeinde Schöngeising (Landkreis Fürstenfeldbruck) fielen zudem die laut den vorläufigen Daten größten Hagelkörner: Dort ging dem DWD-Experten zufolge Hagel mit Durchmessern von etwa sieben Zentimeter nieder.

Das Nations-League-Halbfinale in der Münchner Arena wurde wegen des Unwetters zehn Minuten später angepfiffen. (Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber)

Den Fußballfans und der Nationalelf verhagelte es den Start des Spiels gegen Portugal in München: Das Nations-League-Halbfinale begann zehn Minuten später als geplant. Zuvor hatte Hagel die Torhüter der deutschen Nationalmannschaft beim Warm-up vom Platz getrieben.

Torwart Oliver Baumann sucht Schutz vor dem Hagel. (Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto)

Eine Passagiermaschine von Ryanair musste am bayerischen Flughafen Memmingen notlanden. Vor der Sicherheitslandung waren bei unwetterbedingten Turbulenzen neun der 185 Insassen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte – darunter acht Passagiere und ein Crew-Mitglied. Drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus.

Eine Maschine aus Berlin auf dem Weg nach Mailand muss in Memmingen notlanden. (Foto: Imago/Lisa Willert)

In Lebensgefahr schwebte niemand. Mit dem Flugzeug seien 179 Passagieren und sechs Crew-Mitglieder von Berlin nach Mailand unterwegs gewesen. Da das Luftamt Südbayern einen Weiterflug nicht genehmigt hatte, organisierte die Fluggesellschaft Busse für die Weiterreise, teilte die Polizei mit.

In Regensburg wurde ein Campusfest mit Tausenden Besuchern vorsorglich abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz bestätigte.

Auch sonst hatten die Einsatzkräfte in der Nacht gut zu tun: In Baden-Württemberg beschädigte das Unwetter mehrere Häuser in Ulm. Im Stadtteil Donaustetten seien die Dächer mehrerer Reihenhäuser abgedeckt worden, sodass sie nicht mehr bewohnbar sind, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr gehe von einer „kleinen Windhose“ aus, die durch zwei bis drei Straßenzüge gezogen sei.

In Donaustetten in Ulm deckte der Sturm ein Haus fast komplett ab. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa)

Im Norden Oberbayerns und in der Oberpfalz gab es jeweils etwa 50 Feuerwehreinsätze wegen des Unwetters, in Niederbayern knapp 40. Die meisten beschränkten sich laut Polizei aber auf vollgelaufene Gullys, umgeknickte Bäume oder feuchte Keller. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Unwetter auch am Donnerstag möglich

Die Unwetter befanden sich zunächst über Baden-Württemberg, so ein DWD-Meteorologe. Über Ulm ergoss sich eine kurze, heftige Gewitterfront, die sich weiter Richtung Bayern bewegte. Bis in die späten Abendstunden kam es demnach in der Region Oberschwaben über die Ostalb zu schweren Gewittern mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 105 Kilometern pro Stunde, Hagel um drei Zentimeter Durchmesser und Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.

Der Himmel über Bayern, hier bei Amberg, sah am Mittwochabend bedrohlich aus. (Foto: privat)

Nach einem Blitzschlag während eines Gewitters in Bad Liebenzell (Kreis Calw) geriet ein Haus in Brand. Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschen des Schwelbrandes verletzt, teilte die Polizei weiter mit. In Bayern hatte es eine Vielzahl an Blitzen gegeben. Nach Angaben des Informationsdienstes Aldis/Blids war der Mittwoch der bisher blitzreichste Tag des Jahres mit 1681 Erdblitzen. Verglichen mit den Vorjahren sei dies ein hoher, aber nicht extremer Wert, wie ein Sprecher des Informationsdienstes mitteilte.

Für diesen Donnerstag erwartet der DWD im Nordwesten Deutschlands Schauer mit kurzen Gewittern und Starkregen. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen seien möglich. Im Laufe des Nachmittags soll es kräftigere Gewitter und - von der Mitte bis in den Osten Deutschlands - lokal auch Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter geben. Auch vereinzelte Unwetter mit Hagelkörnern mit einer Größe von etwa zwei Zentimetern sind laut DWD nicht auszuschließen.