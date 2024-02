Der ehemalige Landtagspräsident und Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist tot. Wie der Bayerische Landtag mitteilte, ist Alois Glück am Montagmorgen im Alter von 84 Jahren in einer Münchner Klinik gestorben.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeigte sich bestürzt über den Tod Glücks, der 15 Jahre lang CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag war: "Er war ein außergewöhnlicher Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht hat. Eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume und zugleich der Schutz der Natur - dafür trat Alois Glück immer ein und setzte gleichzeitig auf Innovation." Durch seine geradlinige und ausgleichende Art sei Glück stets ein gefragter Vermittler gewesen, wenn es darum ging, unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu einem guten Kompromiss zusammenzuführen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigt sich tief bestürzt. Auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt er, Glück sei stets eine starke Stimme und moralische Instanz gewesen, die fehlen werde.

Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament, würdigt Glück ebenfalls auf X als "moralische und politische Instanz". Glück habe Veränderung nicht als Bedrohung, "sondern als Chance und Normalität begriffen", schreibt der CSU-Politiker dort.

1988 übernahm Alois Glück den CSU-Fraktionsvorsitz

Alois Glück gehörte dem Landtag 38 Jahre lang an. Zwölf Jahre lang - von 1974 bis 1986 - leitete er den Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen, ehe er als Staatssekretär im selben Ressort in die Staatsregierung wechselte. 1988 wählte ihn die CSU-Fraktion an ihre Spitze, den Vorsitz behielt er bis 2003.

Der gelernte Landwirt und leidenschaftliche Bergwanderer engagierte sich bis zuletzt in zahlreichen Ehrenämtern. Ob als Ehrenvorsitzender der Bergwacht Bayern oder im Netzwerk Hospiz Südostbayern - für Glück war der Einsatz für die Menschen ein festes Fundament in seinem Wirken, wie der Landtag mitteilt. Von 1983 an war Alois Glück zudem im Zentralkomitee der deutschen Katholiken aktiv, von 2009 bis 2015 war er dessen Präsident.

2019 leitete Glück den von Ministerpräsident Söder einberufenen runden Tisch zum Artenschutz. Ziel war es, die Interessen der Landwirte in Bayern mit Forderungen des erfolgreichen Volksbegehrens "Rettet die Bienen" zu versöhnen. In der Folge lobten alle Beteiligte Glücks Einsatz und erfolgreiche Überwindung von bestehenden Konflikten.