In Ruhpolding vergnügen sich die Wintersportler auf den letzten Resten Kunstschnee. Die Pisten für den traditionsreichen Biathlon-Weltcup müssen mit eingelagertem Schnee vom vergangenen Jahr präpariert werden.

Weil es so warm ist, sind in Bayern kaum mehr Skilifte in Betrieb, Wintersport-Touristen gehen vielerorts zum Wandern statt auf die Piste. Ist die Saison noch zu retten?