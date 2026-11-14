Ministerpräsident Markus Söder hat den gestorbenen bayerischen Wirtschaftsminister und FW-Chef Hubert Aiwanger als „echtes bayerisches Original und Vollblutpolitiker“ gewürdigt. „Ganz Bayern trauert“, sagte der CSU -Chef bei einem Staatsakt am Samstag im Münchner Liebfrauendom.

Söder nannte den Tod Aiwangers eine Tragödie. „Er strotzte vor Kraft, war nie krank, Ärzte hat er sowieso nicht gemocht“, sagte er. Unwirklich sei sein Tod deswegen. Er habe per SMS eines Journalisten vom Tod Aiwangers erfahren und das zunächst für ein Gerücht gehalten. Dann habe er Aiwanger geschrieben: Bei Dir alles ok? Diese Nachricht sei nicht mehr zugestellt worden.

Söder würdigte Aiwanger als „direkt, aber fair, schlau, aber nicht hinterfotzig“. Er sei streitbar und versöhnlich gewesen. „Wenn man mal Streit hatte, war das nicht für ewig“, sagte Söder. Und er habe viel Humor gehabt. Wie kein anderer habe Aiwanger die Kunst der freien Rede beherrscht. „Manchmal grob, oft auch witzig und schlau.“

Seine Beziehung zu seinem Stellvertreter beschrieb er als „immer fair, immer verlässlich, zum Wohle von Bayern“.

Aiwanger sei nun sicher im Himmel, sagte Söder, wie auch immer man sich diesen vorzustellen habe. Er sitze vielleicht auf einem Hochsitz in seinem Jagdrevier und habe schon eine Freie-Wähler-Ortsgruppe im Himmel gegründet

Kardinal Reinhard Marx zelebriert die Messe. Foto: Sven Hoppe/afp

Zur Trauerfeier waren neben der Familie von Aiwanger und vielen Bürgerinnen und Bürgern prominente Gäste aus ganz Bayern nach München gekommen. Nahezu das gesamte bayerische Kabinett und andere Spitzenpolitiker waren anwesend, die Spitzen der Freien Wähler sowie Franz Herzog von Bayern.

Einen Staatsakt gibt es in Bayern nur selten und nur für besondere Persönlichkeiten. Zuletzt waren etwa die früheren Landtagspräsidenten Barbara Stamm und Alois Glück (beide CSU) mit einem Staatsakt für ihre Lebensleistung gewürdigt worden.

Zuvor hatte Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx im Liebfrauendom ein Pontifikalrequiem gefeiert. Der Sarg war in der Kirche aufgebahrt, bedeckt mit einer Bayernfahne. Der Tod von Hubert Aiwanger habe eingeschlagen wie ein Schock, sagte Marx, über Parteigrenzen und weltanschauliche Einstellungen hinweg. „So plötzlich aus einem aktiven Leben gerissen zu werden, das berührt uns“, sagte er.

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In seiner Predigt betonte der Kardinal die Einmaligkeit des menschlichen Lebens. „Das irdische Leben kann man nicht wiederholen, das muss man ausfüllen“, sagte er. Entscheidend sei, was man im Leben tue, nicht wie lange es dauere. Auch wenn Aiwanger Leben unvollendet erscheine, da er nur 55 Jahre alt wurde. Marx nannte es ein großes Leben, „das viel gewollt hat, viel erreicht hat, auch manchmal gescheitert ist“.

Aiwangers Leben sei geprägt gewesen von Leidenschaft und einem großen Herzen, sagte Marx. Ein „echtes bayerisches Mannsbild“ sei Aiwanger gewesen, kämpferisch, aber auch mit einer gutmütigen Seite. Der Kardinal zitierte Frank Sinatra: „I did it my way“, daran habe er denken müssen, da Aiwanger einzig gewesen sei in seiner Art. Er habe viele Menschen mitgerissen, dabei auch Anstoß erregt und selbst Verletzungen erlitten.

Marx sagte, er ärgere sich darüber, wenn manchmal abfällig über Politiker geredet werde. „Es ist ein hoher Beruf, eine hohe Berufung, für das Gemeinwohl einzutreten, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben über den Weg.“ Es sei wichtig, dass es Menschen gebe, die brennen für das Gemeinwesen. „Er wollte noch viel erreichen“, sagte Marx über Aiwanger.

Das Requiem wurde musikalisch gestaltet vom Vokalensemble der Münchner Dommusik, dem Domorchester und der Sopranistin Katja Stuber unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz. Zu hören waren Auszüge aus dem Requiem in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart sowie aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Domkantor Benedikt Celler spielte die Orgel.

Aiwanger, der auch Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Zur genauen Todesursache machte die Staatsanwaltschaft Berlin bisher keine genauen Angaben, ein Fremdverschulden wurde jedoch ausgeschlossen. Seit Franz Josef Strauß 1988 ist in Bayern kein Regierungspolitiker mehr im Amt gestorben.