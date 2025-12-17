Die bayerische SPD hat ein Strategiepapier für einen starken Industriestandort erarbeitet – und attackiert Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für dessen Leistungsbilanz in der Krise. „Aiwanger versagt beim Schutz bayerischer Arbeitsplätze, er hat als Wirtschaftsminister keinen Weitblick, kein Konzept und offenbar kein Interesse, gut bezahlte Industriejobs im Freistaat zu halten“, sagt der SPD-Landesvorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff. Das bislang unveröffentlichte Papier liegt der Süddeutschen Zeitung vor.