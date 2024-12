Ein Mann schreibt einen Leserbrief an eine Zeitung, in dem er die „Remigrations“-Resolution kritisiert – und wird daraufhin von einem AfD-Politiker angezeigt. Grünen-Landtagsabgeordneter Schuberl würde es gerne auf einen Prozess ankommen lassen.

Von Lisa Schnell

Eigentlich ist so eine Strafanzeige nicht unbedingt das, was man sich herbeisehnt. Auf all den Zetteln ans Christkind, die gerade verfasst werden, dürfte der Wunsch nach ihr etwa genauso oft genannt sein, wie der nach einem ausgewachsenen Kropf oder einem Hexenschuss. Einer aber könnte ihn doch niedergeschrieben haben. Toni Schuberl, Landtagsabgeordneter der Grünen, will angezeigt werden und zwar von der AfD. Oder genauer: von Ralf Stadler, der für die AfD im Landtag sitzt.