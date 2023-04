Von Andreas Glas und Johann Osel, Augsburg/Deggendorf/München

Ende März, Rathaus Augsburg, die AfD-Stadtratsfraktion lädt zum Empfang. Der DJ spielt einen Ballermann-Klassiker, "Looking for Freibier". Stephan Protschka bestellt stilles Wasser. Er braucht kein Bier, um auf Temperatur zu kommen. Außer dem Wasser ist nichts still an diesem Mann. Eben hat er die Festrede gehalten, jetzt reißt er sich die Krawatte aus dem Kragen, öffnet den oberen Hemdknopf. In seiner Partei sei ja angeblich jeder "rechtsradikal und Nazi", sagt Protschka. "Scheißdreck!"