In der bayerischen AfD brodelt es kurz vor dem anstehenden Landesparteitag. Mit einem Abwahlantrag fordern etliche Mitglieder – mehr als 500 Personen sollen dem Vernehmen nach schon online zugestimmt haben – die Abberufung eines Großteils des Landesvorstands und anschließende Neuwahlen.
Vor dem Parteitag in GredingChaos-Tage in der bayerischen AfD
Lesezeit: 3 Min.
Hunderte AfD-Mitglieder trommeln hinter den Kulissen für die Abwahl zahlreicher Mitglieder des Landesvorstands. Es geht um Machtstrukturen – und die Angst, dass die für die Partei wichtige bayerische Kommunalwahl ein Misserfolg wird.
Von Johann Osel
