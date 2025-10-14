Hunderte AfD-Mitglieder trommeln hinter den Kulissen für die Abwahl zahlreicher Mitglieder des Landesvorstands. Es geht um Machtstrukturen – und die Angst, dass die für die Partei wichtige bayerische Kommunalwahl ein Misserfolg wird.

In der bayerischen AfD brodelt es kurz vor dem anstehenden Landesparteitag. Mit einem Abwahlantrag fordern etliche Mitglieder – mehr als 500 Personen sollen dem Vernehmen nach schon online zugestimmt haben – die Abberufung eines Großteils des Landesvorstands und anschließende Neuwahlen.