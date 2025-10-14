Zum Hauptinhalt springen

Vor dem Parteitag in GredingChaos-Tage in der bayerischen AfD

Lesezeit: 3 Min.

Mitglieder der AfD bei einem Treffen der Partei in Greding (Archivbild). Schon vor dem Parteitag dort übernächste Woche gibt es Querelen.
Mitglieder der AfD bei einem Treffen der Partei in Greding (Archivbild). Schon vor dem Parteitag dort übernächste Woche gibt es Querelen. (Foto: Daniel Löb/dpa)

Hunderte AfD-Mitglieder trommeln hinter den Kulissen für die Abwahl zahlreicher Mitglieder des Landesvorstands. Es geht um Machtstrukturen – und die Angst, dass die für die Partei wichtige bayerische Kommunalwahl ein Misserfolg wird.

Von Johann Osel

In der bayerischen AfD brodelt es kurz vor dem anstehenden Landesparteitag. Mit einem Abwahlantrag fordern etliche Mitglieder – mehr als 500 Personen sollen dem Vernehmen nach schon online zugestimmt haben – die Abberufung eines Großteils des Landesvorstands und anschließende Neuwahlen.

