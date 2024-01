AfD in Bayern:Kampfkandidatur um Vorsitz, Streit über Halemba

Bei der Bayern-AfD stehen parteiinterne Entscheidungen an: das weitere Vorgehen in der Causa Halemba sowie eine Neuwahl des Vorsitzenden.

Von Johann Osel

In der Debatte über den umstrittenen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba überschlagen sich kurz vor einem Landesparteitag am Samstag die Entwicklungen. Bei dem Treffen in Greding fordert ein Antrag von mehr als 150 Mitgliedern den 22-jährigen Halemba auf, sein Mandat im Parlament "unverzüglich" niederzulegen. Dem Landesvorstand wird in der Causa "Intransparenz, Wegschauen und Schönreden" vorgeworfen. Dies könnte zu harschem, öffentlich ausgetragenen Streit führen. Gegen den Burschenschafter ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen mutmaßlicher Volksverhetzung rund um sein Verbindungshaus. Zudem sollen Aufstellungstreffen für seine Landtagskandidatur in Unterfranken über Scheinwohnsitzmeldungen beeinflusst worden sein. Der AfD-Bundesvorstand hatte die bayerische Führung im Dezember zu einem Parteiausschlussverfahren aufgefordert.