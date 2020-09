Von Johann Osel

Die zwei Lager in der zerstrittenen AfD-Fraktion wollen ihre Interpretation der Herbstklausur getrennt der Öffentlichkeit vorstellen. Die eigentlich dreitägige Tagung wurde am Mittwochnachmittag im Clinch vorzeitig abgebrochen - es soll offenbar nicht mal eine gemeinsame Tagesordnung Konsens gefunden haben. Für Donnerstag hat die Fraktionsspitze um die Chefs Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn einen Pressetermin angesetzt. Die Gruppe ihrer Gegner plante dem Vernehmen nach eine separate Veranstaltung, sie wurde für Mittwochabend erwartet.

Überlagert vom internen Machtkampf waren die 20 AfD-Abgeordneten am Dienstag in Klausur gegangen. Ende Mai war ein Abwahlantrag gegen die Führung an einer dazu nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit gescheitert; zwölf von 20 Mitgliedern hatten sich aber gegen die Chefs gestellt. Mit der einfachen Mehrheit wollten sie in der Klausur einen internen "Umbau" forcieren und ihrem offiziellen Vorstand die Privilegien nehmen.

Über den Abbruch der Klausur gab es am Mittwoch abweichende Thesen. Man sei "auseinander gegangen", um erneut bestimmte Fragen zu eruieren, so ein Vertreter der Zwölfergruppe - Fortgang ungewiss. Die offizielle Fraktionsspitze teilte hingegen mit, man werde im verbliebenen Kreis die Sitzung durchaus fortsetzen - dabei gehe es um Themenbereiche wie Corona, Inneres und Europa, gemeinsam mit fachpolitischen Sprechern seien diese zu erörtern. Dies sei man den Wählern schuldig. Ebner-Steiner und Hahn sprachen davon, dass es von ihrer Seite aus "konstruktive Angebote" gegeben habe, der Abbruch der Tagung sei bedauerlich. Die Pressekonferenz am Donnerstag finde ganz normal statt.

Wie das Gegenlager den Klausurabruch genau bewertet, sollte der Pressetermin am frühen Mittwochabend zeigen. Nach der Abstimmung im Mai hatte das Zwölferbündnis in einer gemeinsamen Erklärung die Gründe für den Putschversuch erläutert: Eine Mehrheit könne man nicht gegen deren Willen "beherrschen" - es gehe um "mangelnde Professionalität, falsche Strategien, Außenwirkung, Teamgeist und das Ende eines Personenkults". Persönlich attackiert wurde Ebner-Steiner, sie klebe am Amt "wie eine Klette".