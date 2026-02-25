Noch vor den Kommunalwahlen in Bayern fliegt die Fraktionschefin der AfD im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, für politische Gespräche in die USA. Die Reise erfolgt auf Einladung einer Organisation im Kosmos der Maga-Bewegung rund um US-Präsident Donald Trump. In Washington wollen Ebner-Steiner und fünf weitere Abgeordnete ihrer Fraktion dann Mitte kommender Woche an einem zweitägigen Gipfel einer „Alliance of Sovereign Nations“ (Allianz unabhängiger Nationen) teilnehmen. Thema laut Programm: „nationale Identität“.
Einladung von Trumps Maga-BewegungBayerische AfD-Fraktionschefin Ebner-Steiner reist in die USA
Lesezeit: 3 Min.
Eine Gruppe aus sechs bayerischen Landtagsabgeordneten will noch vor den Kommunalwahlen in Washington politische Gespräche führen. Was steckt dahinter? In Parteikreisen wird darüber kritisch diskutiert.
Von Johann Osel
Lesen Sie mehr zum Thema