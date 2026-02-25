Noch vor den Kommunalwahlen in Bayern fliegt die Fraktionschefin der AfD im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, für politische Gespräche in die USA. Die Reise erfolgt auf Einladung einer Organisation im Kosmos der Maga-Bewegung rund um US-Präsident Donald Trump. In Washington wollen Ebner-Steiner und fünf weitere Abgeordnete ihrer Fraktion dann Mitte kommender Woche an einem zweitägigen Gipfel einer „Alliance of Sovereign Nations“ (Allianz unabhängiger Nationen) teilnehmen. Thema laut Programm: „nationale Identität“.