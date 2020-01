Als Bernhard Sitter am 16. November 2018 die Thüringer Nummer zurückruft, schießen ihm nach wenigen Sekunden Tränen in die Augen. Auf einen Bierdeckel kritzelt er, was er verstanden hat: ein Junge, fünf Monate alt. Am Telefon eine Mitarbeiterin des Jugendamts. Fünf Tage später fährt er mit seinem Mann Ewald 450 Kilometer weit, um das Kind kennenzulernen, das vielleicht bald Papa zu ihnen sagen wird.

Anfang August 2019 lebt Felix schon seit gut acht Monaten bei Ewald und Bernhard. Der kleine Junge mit den blond gelockten Haaren sitzt in einer hellblauen Kunststoffmuschel im Garten. Mit dem Zeigefinger deutet er auf Tiere im Bilderbuch. Schaut keck in Richtung Ewald, wartet, dass sein Papa den richtigen Tierlaut vormacht. Erst ein paar Tage zuvor hat Felix die kleine Hand vom Finger seiner zwei Papas gelöst und ist taumelnd seine ersten Schritte gegangen, so erzählt es Ewald.

Mehr als drei Jahre haben Bernhard und Ewald Sitter fast alles getan, um sich ihren größten Wunsch zu erfüllen: Vater werden. Sie wohnen im tiefsten Niederbayern, wie sie selbst sagen. Inmitten hügeliger Landschaft verraten grüne Ortsschilder, dass die Dörfer dort sehr klein sind. In ihrer 4500-Einwohner-Gemeinde wollen die beiden Männer zeigen: Eine Familie besteht nicht immer aus Vater, Mutter, Kind.

Ewald, 34, gelernter Optiker, und Bernhard, 30, gelernter Koch, sind eines der ersten schwulen Paare in Bayern, die ein Kind adoptiert haben. Sie sind die Juniorchefs im Familienhotel von Bernhards Eltern, gemeinsam mit Bernhards Schwester und ihrem Mann. 65 Mitarbeiter beschäftigt Familie Sitter dort, im "1. Bier- und Wohlfühlhotel". Seit der Öffnung der Ehe im Oktober 2017 sind gleichgeschlechtliche Paare auch bei der Adoption von Kindern gleichberechtigt. Wie Heteropaare können sie sich beim Jugendamt um eine Adoption bewerben. Alle Paare werden überprüft. Jene, die aus Sicht der Pädagogen infrage kommen, werden in einen Pool potenzieller Adoptiveltern aufgenommen.

Von 11 000 gleichgeschlechtlichen Elternpaaren in Deutschland sind 10 000 weiblich, so gibt es das Statistische Bundesamt für 2019 an. Lesbische Paare sind im Vorteil: Sie können auch durch eine Samenspende ein Kind bekommen. Schwulen Paaren bleibt nur der aufreibende Adoptionsprozess: einen seitenlangen Lebensbericht verfassen, Hausbesuche bestreiten - und warten. Lange warten. In Bayern kommen auf ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird, ungefähr acht bis neun Paare, die sich ein Kind wünschen.

Für Felix, ein fünf Monate altes Baby, wählten die Mitarbeiter des Jugendamts Bernhard und Ewald aus. Erst musste aber geklärt werden, ob sie zum Kind passten: Eine Woche nach dem Anruf waren Bernhard und Ewald auf dem Weg zum Kinderheim. "Er saß da so mit seinem Babyspeck im Hochstuhl, ohne Hals", sagt Bernhard. "Ich weiß ja nicht, wie das ist", sagt Ewald, "aber vielleicht ist es doch vergleichbar mit dem Moment, wenn eine Mutter ihr Neugeborenes zum ersten Mal sieht." Beide verliebten sich sofort in Felix.

Fünf Tage blieben Ewald und Bernhard in Thüringen, schliefen im Hotel und gingen frühmorgens zu Felix ins Heim. Sie lernten seinen Rhythmus kennen, fütterten, wickelten und wuschen ihn. Felix habe sofort mit ihnen gelacht. "Dabei waren wir die ersten Männer, in seiner Umgebung", sagt Bernhard. Im Heim arbeiteten zu der Zeit nur Kinderpflegerinnen.

Am 26. November 2018, einem Dienstag, durften sie zu dritt zurück nach Niederbayern. Ewalds Schwester half mit Bettchen, Kleidung und einer Wickelkommode aus. Sie hatte die Babysachen ihres zweijährigen Sohnes extra aufgehoben.

Im August 2019 sind die beiden jungen Väter und ihr Kind aufeinander eingespielt: Felix wacht zwischen halb acht und acht Uhr morgens auf, bekommt Brei und geht dann jeden Tag mit Bernhard die Hasen füttern. Zuvor verabschiedet sich Ewald bei beiden mit einem Kuss. Er muss zur Arbeit ins Hotel. Bernhard ist gerade ein halbes Jahr in Elternzeit. Er wäscht Felix mit einem Waschlappen mit Hasengesicht: "Ohhhren", "Auuuge", "Bauch", spricht er vor. Dann nimmt er Felix an die Hand und geht mit einem Eimer Löwenzahn und Karotten zum Hasenstall.

Bernhard Sitter: "Ich weiß ja nicht, wie das ist, aber vielleicht ist es doch vergleichbar mit dem Moment, wenn eine Mutter ihr Neugeborenes zum ersten Mal sieht."

Felix hält dem dicken Stallhasen eine Karotte hin, überlegt es sich anders und steckt sie sich selbst in den Mund. Bernhard lacht. Keine 500 Meter weiter im Hotel wartet das Frühstück. Felix läuft durch die große Schiebetür. Er hat seine Tante Stephanie an der Rezeption entdeckt und saust ihr in die Arme. Bernhards Schwester war dabei, als der entscheidende Anruf vom Jugendamt kam: "Wir wollten alle wissen, was los ist. Aber Bernhard hat ja keinen Ton mehr rausgebracht", sagt Stephanie Sitter. Dass Felix später weibliche Rollenvorbilder fehlen, ist unwahrscheinlich. Eine Oma wohnt ein Stockwerk unter ihm, die andere Oma und eine Tante wohnen in der Nachbarschaft. Dazu 50 weibliche Hotelangestellte, die mit Felix schäkern.

Inzwischen haben sich auch pädagogische Studien mit Regenbogenfamilien befasst. Die große Mehrheit kommt zu dem Ergebnis, dass Kindern von gleichgeschlechtlichen Paaren in ihrer Entwicklung nichts fehlt, weder sozial noch psychisch. Im Gegenteil: Untersuchte Kinder hatten häufig ein höheres Selbstwertgefühl als der Durchschnitt. Pädagogen haben dafür eine einfache Erklärung: Für homosexuelle Paare ist es ein weiter Weg zum eigenen Kind. Sie entscheiden sich sehr bewusst und haben ihre Rolle als Eltern lange im Voraus reflektiert.