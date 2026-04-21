Sechs junge Frauen und Männer erzählen, wie sie sich auf die Prüfungen vorbereiten, was sie nach der Schule vorhaben und was ihnen Sorgen macht. Viele von ihnen schauen zuversichtlich in die Zukunft – trotz aller Krisen.
Abitur in Bayern„Ich denke, jede Generation hat ihr Päckchen zu tragen“
Lesezeit: 6 Min.
Heute beginnen die Abiprüfungen in Bayern – erstmals wieder im G9-Modus. Wie geht es den Schülerinnen und Schülern zum Start der Prüfungen und was planen sie danach?
Protokolle von Alexander Kappen, Christian Kern, Valentin Kronberger, Lena Luisa Jaumann und Patrick Wehner
Studieren mit Beeinträchtigung:„Ohne den Nachteilsausgleich hätte ich wahrscheinlich mein Studium nicht geschafft“
ADHS, Depression, chronische Darmentzündung: Wer mit Handicaps studiert, kann Hilfen beantragen. Die Hochschulen aber entscheiden über jeden Fall einzeln – und teils willkürlich, kritisiert der bayerische Studierendenrat.
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