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Abitur in Bayern„Ich denke, jede Generation hat ihr Päckchen zu tragen“

Lesezeit: 6 Min.

Ein paar Prüfungen noch, dann hat es der Abiturjahrgang 2026 geschafft und das Leben nach der Schule beginnt.
Ein paar Prüfungen noch, dann hat es der Abiturjahrgang 2026 geschafft und das Leben nach der Schule beginnt. Foto: Armin Weigel/dpa

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