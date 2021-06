Bildung in Bayern

Pauken auf den Punkt: Das Abitur ist für Schülerinnen und Schüler jedes Jahrgangs aufregend. In diesem Jahr aber offenbar besonders.

Nach dem bayerischen Abitur war in die Aufregung groß. Die Matheprüfung - viel zu schwer, hieß es. Nun stellt sich heraus: Der Schnitt ist insgesamt wohl noch besser als in den Vorjahren, und das trotz Corona. Woran könnte das liegen?

Von Lea Weinmann

Am schlimmsten war die Stochastikaufgabe mit den Gummibären, erinnert sich Michael Wölfl. Der 18-Jährige aus Weiden in der Oberpfalz hat dieses Jahr sein Abitur geschrieben, es war auch ganz okay, nur die schriftliche Matheprüfung war "grauenhaft", sagt er. Sein größtes Problem war Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber auch sonst seien die Aufgaben viel schwerer gewesen als die Prüfungen der Vorjahre, mit denen er sich vorbereitet hatte.