Bei einem rätselhaften Autobahn-Unfall ist am Mittwochnachmittag eine Frau gestorben. Die 28-Jährige stürzte auf der A 96 aus einem fahrenden Auto auf die Fahrbahn, wie die Polizei in der Nacht mitteilte - und zwar durch die offene Schiebetür des Wagens. Gefahren wurde dieser von ihrem Mann, er hielt direkt nach dem Sturz in Höhe der Anschlussstelle Schöffelding im Landkreis Landsberg an. Der genaue Hergang ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 16.20 Uhr. Da riefen mehrere Menschen, die ebenfalls auf der A 96 in Richtung Lindau fuhren, bei der Polizei an und meldeten, dass eine Person auf dem Seitenstreifen der Autobahn liege. Die alarmierten Rettungskräfte konnten allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen, die aus dem Landkreis Landsberg stammte.

Sie sei offenbar während der Fahrt aus der Schiebetür auf der rechten Seite des Autos gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Das sei schon "mysteriös". Bei dem Wagen handele sich um einen Kleintransporter der Marke Mercedes Vito. Wie schnell das Paar auf der Autobahn unterwegs war, ist bislang unklar. Der Ehemann habe unklare Angaben gemacht, da er noch "vollkommen unter Schock" stand, wie der Sprecher sagte. Den Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären. Wegen der Bergungsarbeiten kam es auf der A 96 am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.