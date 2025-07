Seit Jahren rauchen immer weniger Menschen in Bayern. Das liegt auch am Nichtraucherschutzgesetz. „Ein richtiger Erfolg“, sagt Präventionsexperte Martin Heyn. Ein Gespräch über alte und neue Süchte und über Jugendliche, die sich vernünftiger verhalten als ihre Eltern.

Interview von Nina von Hardenberg

15 Jahre ist es her, dass die Bayern in einem Volksbegehren mit deutlicher Mehrheit für ein striktes Rauchverbot stimmten. Am 1. August 2010 trat das Gesetz in Kraft. Seither darf ausnahmslos weder in Gaststätten, Kneipen noch Bierzelten gequalmt werden. In dieser Klarheit liege die Kraft des Gesetzes, sagt der Leiter des bayerischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung, Martin Heyn. Ein Gespräch über die Balance zwischen Zwang und Eigenverantwortung im Gesundheitsschutz.