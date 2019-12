Wenn man an den Bayerischen Wald denkt, tauchen vor dem inneren Auge unwillkürlich Bilder von weitläufigen, schier zeitlosen Fichtenwäldern auf. Dabei haben die Wälder dort eine sehr wechselvolle Geschichte. Und zwar nicht erst seit der Gründung des Nationalparks. Sondern seit der letzten Eiszeit, seit etwa 12 000 Jahren also. Das haben jetzt Wissenschaftler des Nationalparks Bayerischer Wald, der Universität Bern und der Karlsuniversität Prag herausgefunden. Das wichtigste Ergebnis: "Ab 1000 nach Christus haben die Menschen so stark in den Wald eingegriffen, dass sich die ursprünglichen Tannen- und Buchenwälder zu Fichtenwäldern entwickelt haben", sagt Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald. "Aber auch früher haben die Menschen Spuren im Wald hinterlassen."

Gleich nach der letzten Eiszeit - zwischen 9500 und 8500 vor Christus - wuchs im Bayerischen Wald ein sogenannter Pionierwald aus Kiefern und Fichten. Das hat die Analyse uralter Pollen ergeben, welche die Forscher bei etliche Meter tiefen Bohrungen im Rachel-Gebiet zu Tage gefördert haben. Außerdem untersuchten sie Kohlereste und Industrieruß, die in den Bohrkernen enthalten sind. Von 8500 vor Christus an verdrängten Fichten, Eichen, Linden, Ulmen und Eschen den vormaligen Pionierwald. "Und ab 6500 gab es die ersten Buchen", sagt Heurich. Weitere 2000 Jahre später wurde das Klima feuchter und milder, nun breitete sich auch die Tanne aus. Und 2000 vor Christus machte sich erstmals menschlicher Einfluss bemerkbar. "Aus dieser Zeit haben wir Hanf- und Getreidepollen gefunden", sagt Heurich, "sie deuten auf einen frühen Ackerbau hin." Außerdem gibt es Hinweise auf Gras - und damit auf Weideland.

So richtig Einfluss auf den Wald nahmen die Menschen vom frühen Mittelalter an, ab etwa 800 nach Christus. Sie legten immer mehr Weiden an, sogar bis in die Hochlagen. Die Wälder wurden lichter, was die Fichte begünstigte. Außerdem wurde verstärkt Holzkohle produziert, das zeigt der massive Anstieg der Kohlereste in den Bohrkernen. Zwischen 1800 und 1900 verlief die Entwicklung unterschiedlich. Während etwa im Stangenfilz so intensiv Waldweide betrieben wurde, dass sich das Moor nicht mehr entwickelte, erholten sich die Wälder am Rachelsee. "Dafür lagerten sich nun verstärkt industrielle Rußpartikel ab", sagt Heurich, der menschengemachte Klimawandel setzt ein.