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Sagengestalten aus dem BayerwaldDer Mann, der die Schauermärchen sammelt

Lesezeit: 5 Min.

Sepp Probst mit einem seiner gruseligen Kostüme.
Sepp Probst mit einem seiner gruseligen Kostüme. Foto: Anna Hofstetter

Über Generationen hinweg erzählt man sich im Bayerischen Wald Gruselgeschichten. Sepp Probst hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu sammeln, zu erhalten – und neu zum Leben zu erwecken.

Von Anna Hofstetter

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Wie gekrümmte Buckel recken sich die Hügel des Bayerischen Waldes in die Höhe. Dazwischen ragt eine Burgruine gleich einem abgebrochenen Zahn aus dem dichten Wald. Am Rande des Nationalparks, unweit der tschechischen Grenze, liegt der kleine Ort Weißenstein. Dort hat es sich ein Mann zur Aufgabe gemacht, zu bewahren, was über Generationen hinweg Großeltern ihren Enkeln erzählen.

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SZ PlusVon Sebastian Beck

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