28. September 2018, 20:01 Uhr Bayerische Landtagswahl Der Fünfkampf der kleinen Parteien im Livestream

Im TV-Duell zwischen CSU und Grünen durften die anderen Parteien nicht mitmischen - bei der Landtagswahl haben sie dennoch gute Chancen. Einige kommen sogar für eine künftige Koalition infrage.

Auf das TV-Duell folgt der TV-Fünfkampf: Nach CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Ludwig Hartmann von den Grünen treffen heute die Spitzenvertreter der kleineren Parteien gegeneinander an. Das "kleiner" ist in diesem Fall vor allem auf die prognostizierten Ergebnisse bei der Landtagswahl am 14. Oktober bezogen. Den jüngsten Umfragen zufolge liegen SPD, Freie Wähler und AfD gleichauf bei etwa 11 Prozent. FDP und Linke landen jeweils bei 5 Prozent, müssten also um den Einzug in den Landtag bangen.

Vertreten werden die Parteien im TV-Fünfkampf von ihren Spitzenkandidaten, das sind Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Natascha Kohnen (SPD), Martin Sichert (AfD), Ates Gürpinar (Linke) und Martin Hagen (FDP).

In den Umfragen vorne liegt nach wie vor die CSU - allerdings mit vergleichsweise schlechtem Ergebnis: Nur etwa 35 Prozent würde die Partei von Ministerpräsident Söder derzeit bekommen. Die Grünen und ihre Spitzenkandidaten Hartmann und Katharina Schulze kämen demnach auf etwa 17 Prozent.