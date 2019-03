15. März 2019, 18:58 Uhr Barrierefreiheit SPD: Inklusion muss Chefsache werden

Die SPD-Fraktion fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dazu auf, Inklusion und Barrierefreiheit zur Chefsache zu machen. Wie die SPD-Fraktion am Freitag mitteilte, gibt es derzeit keinen Umsetzungsplan der Regierung, wie Barrierefreiheit und Inklusion umgesetzt werden soll. Betroffen seien Schulen, Arztpraxen und öffentliche Toiletten. Barrierefreiheit sei kein Randthema, betonte die Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Ruth Waldmann. Demnach seien mindestens zehn Prozent der Bevölkerung in Bayern zwingend auf Barrierefreiheit angewiesen, um am öffentlichen Leben teilhaben zu können.