18. März 2019, 18:50 Uhr Barrenringelnatter Neue Schlangenart in Bayern entdeckt

Eine in Deutschland bisher unbekannte Schlange haben Forscher in der Alpenregion entdeckt. Die besondere Form der Barrenringelnatter sei aus den Südalpen bekannt, aus der Südschweiz und Norditalien, berichteten Wissenschaftler der Zoologischen Staatssammlung am Montag. Sie kann mehr als einen Meter lang werden. "Es ist erstaunlich, dass diese große Schlange bei uns so lange übersehen wurde", sagte der Leiter der Sektion für Amphibien und Reptilien, Frank Glaw. Die Art wurde bei Garmisch-Partenkirchen, an der Isar bei Mittenwald, im Inntal und bei Sachrang genetisch nachgewiesen. Die Schlange habe wohl die Eiszeit am südlichen Alpenrand überstanden und sei über den Brenner oder Reschenpass und das Inntal bis nach Bayern eingewandert.