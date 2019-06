18. Juni 2019, 10:00 Uhr Landkreis Bayreuth Bankvorstand soll Millionen veruntreut haben

Der 50 Jahre alte Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten die Bank und seine Wohnung nach Beweisen.

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein ehemaliger Bankvorstand aus dem Landkreis Bayreuth sitzt in Untersuchungshaft, weil er zwei Millionen Euro aus dem Vermögen der Bank veruntreut haben soll. Das Geld habe er seit 2017 in mehren Teilbeträgen abgezweigt und "für sich verwendet", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Um die Taten zu verschleiern, soll der 50-Jährige die Buchführung und Kontoauszüge der Bank manipuliert haben. Seine damalige leitende Position bei dem Institut, das seinen Sitz im Landkreis Bayreuth hat, scheint ihm dies ermöglicht zu haben, ohne dass es zunächst auffiel.

Am Freitag vergangener Woche jedoch nahmen Kriminalbeamte den ehemaligen Bankvorstand fest. Sie durchsuchten sein Wohnanwesen sowie die betroffene Bank nach Beweisen. Die Ermittlungen führen die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Hof sowie das Fachkommissariat für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität der Kripo Bayreuth.

Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen den 50-jährigen.