1. November 2018, 18:58 Uhr Bamberg "Überdimensioniert"

Eine Bürgerinitiative stellt sich gegen Pläne für ein Gewerbegebiet - trotz Zugeständnissen der Stadtspitze

Von Claudia Henzler, Bamberg

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen stellen sich Bürger in Franken gegen die Entwicklungspläne ihrer Stadt und machen ernst im Kampf gegen Flächenfraß. Nachdem das Erlanger Rathaus kürzlich per Bürgerentscheid dabei ausgebremst wurde, über ein knapp 200 Hektar großes, überwiegend landwirtschaftlich genutztes Gebiet als neues Wohngebiet nachzudenken, wird nun in Bamberg um ein Areal gestritten, auf dem die Stadt ein neues, knapp 50 Hektar großes Gewerbegebiet schaffen will.

Die öffentliche Auseinandersetzung ist extrem zugespitzt. Da geht es einerseits um die "Zukunft des Hauptsmoorwaldes", ein ausgedehntes Waldgebiet im Osten der Stadt Bamberg, das von der Autobahn 73 durchschnitten wird. Tatsächlich steht aber nicht der Wald zur Disposition, sondern zwei militärische Brachflächen: Jenes Areal, auf dem sich ein von der US-Army geschaffener Schießplatz und eine Munitionsanstalt (Muna) befanden. Die Muna stammt aus der Zeit des Kaiserreichs und der NS-Diktatur und wurde bis 2014 von den Amerikanern betreut beziehungsweise abgesperrt. Heute gehören die Flächen dem Bund und sind noch immer eingezäunt, weil dort Altlasten und Überreste gefährlicher Munition vermutet werden. Zwischen den stillgelegten Straßen, Schienen und Gebäuden hat sich die Natur weitgehend ungestört ausbreiten können.

Die Stadt will das etwa 140 Hektar große Areal kaufen, dekontaminieren und zugänglich machen. Auf dem Gelände der Muna soll ein Gewerbegebiet entstehen, der Schießplatz soll zum Naturschutzgebiet werden. Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) betont, dass etwa 115 Hektar als Wald und Naherholungsgebiet dienen sollen. So hat es der Stadtrat Ende September beschlossen und damit die ursprüngliche Planung deutlich abgespeckt. Die Proteste hatten sich an einem Bebauungsplan entzündet, der mehr Gewerbeflächen vorsah und auch Wald außerhalb der ehemals militärisch genutzten Areale geopfert hätte, weil der Freistaat dort eine neue Dienststelle für die Landespolizei bauen wollte. Das ist wegen der Bürgerproteste bereits vom Tisch, ein anderer Standort wurde gefunden. Aus Sicht der Stadt ist die Muna die einzige Möglichkeit, noch einmal ein größeres Gewerbegebiet auszuweisen, was dringend notwendig sei, um die "Zukunftsfähigkeit" der Stadt zu sichern. Denn Bambergs Einwohnerzahl wächst enorm, da dürften Gewerbesteuer und Arbeitsplätze nicht zurückbleiben.

Die Bürgerinitiative für den Hauptsmoorwald (BI) hat 13 000 Unterschriften gesammelt, um den Bebauungsplan zu verhindern. Obwohl Starke ein weiteres Entgegenkommen signalisierte, hat sie das Bürgerbegehren nicht zurückgezogen. Denn das Gewerbegebiet ist aus ihrer Sicht immer noch "überdimensioniert", sagt Karin Einwag von der BI. So sollen Gebäude mit bis zu 40 Meter Höhe und unbegrenzter Länge erlaubt sein. Solch eine Bebauung würde die Innenstadt von ihrer Frischluftversorgung abschneiden, ist sie überzeugt. Die BI wolle das Gewerbegebiet jedoch nicht komplett verhindern, sagt Einwag. Man wolle erreichen, dass sich der Stadtrat Zeit nimmt, das Projekt mit Augenmaß zu überplanen. Am 18. November werden die Bürger abstimmen.