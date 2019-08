15. August 2019, 18:39 Uhr Bamberg Sohn bedroht Vater

Weil er seinen Vater mit dem Tod bedroht hat, nahmen Polizisten am Mittwochabend einen 45-Jährigen in Bamberg fest. Der psychisch kranke Mann befindet sich mittlerweile in einer Klinik. Der 80-jährige Vater rief die Polizei, weil sein psychisch kranker Sohn sich in der gemeinsamen Wohnung zunehmend aggressiv verhielt und ihn mit dem Tode bedrohte. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Sohn vor einem Mehrfamilienhaus fest. Da sich in seinem Rucksack verdächtige Gegenstände befanden, wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Gegen 20.45 Uhr gaben die Experten der Polizei Entwarnung geben.