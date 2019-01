22. Januar 2019, 18:40 Uhr Bamberg Sexspielzeug-Automat geklaut

Auf Gummi-Penisringe und künstliche, wohl aufblasbare Vaginen hatte es ein Dieb in Bamberg abgesehen. Kurzerhand hob der Unbekannte einen Sexspielzeug-Automaten in einer Gaststätte aus der Verankerung und machte sich aus dem Staub, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Was er oder sie mit der Beute vom Vortag im Wert von rund 200 Euro vor hat, blieb zunächst offen.