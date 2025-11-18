Als die Pflegemutter Daniela D. den Gerichtssaal in Bamberg betritt, wagt Jessica M. einen Seitenblick zur Anklagebank. Kurz nur mustert M. die Frau, die – so sieht es die Staatsanwaltschaft – ihre Tochter Klara getötet haben soll. Dann blickt die leibliche Mutter von Klara weiter auf die Tischplatte, als könne sie deren Anblick nicht ertragen. Als Klara ums Leben kam, war das Mädchen noch keine zwei Jahre alt und befand sich in Obhut von Daniela D., ihrer Pflegemutter.