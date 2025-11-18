Als die Pflegemutter Daniela D. den Gerichtssaal in Bamberg betritt, wagt Jessica M. einen Seitenblick zur Anklagebank. Kurz nur mustert M. die Frau, die – so sieht es die Staatsanwaltschaft – ihre Tochter Klara getötet haben soll. Dann blickt die leibliche Mutter von Klara weiter auf die Tischplatte, als könne sie deren Anblick nicht ertragen. Als Klara ums Leben kam, war das Mädchen noch keine zwei Jahre alt und befand sich in Obhut von Daniela D., ihrer Pflegemutter.
Prozess nach Tod von Pflegekind„Ich habe Klara nichts getan“
In Bamberg muss sich eine Pflegemutter wegen Totschlags verantworten. Die 21 Monate alte Klara hatte sie erst kurz zuvor in ihre Obhut genommen. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft streitet sie kategorisch ab.
Von Olaf Przybilla, Bamberg
Tod nach Inobhutnahme:„Für meine Klara kann ich nichts mehr tun. Aber ich will Gerechtigkeit“
Einer alleinerziehenden Mutter wird ihr Kleinkind entzogen. Zwei Monate später ist das Mädchen tot. Die Pflegemutter soll dem Kind tödliche Verletzungen zugefügt haben. Über eine Tragödie.
