Von Olaf Przybilla, Bamberg

Seit dem Tag, als ihr das Kind von Amts wegen entzogen wurde, war Jule Auffermann wochenlang wie paralysiert. Jeden Tag klingelte sie an der Tür eines ehrenamtlichen Helfers vom Sozialverband VdK, manchmal auch mehrmals täglich, oft blieb sie über Stunden, so verstört war sie, so schutzlos fühlte sie sich. Tage wie in Trance waren das, in ihrem Ort im südlichen Oberfranken. Sie ahnte da noch nicht, dass ihr Kind, ihre Klara, nicht mehr lange leben sollte. Und dass für ihren Tod – der Staatsanwaltschaft zufolge– die Pflegemutter Klaras verantwortlich sein soll.