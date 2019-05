5. Mai 2019, 18:52 Uhr Bamberg Mann hilft Frauen und wird niedergeschlagen

Als er zwei Frauen helfen wollte, ist ein 29-Jähriger von einem Unbekannten in Bamberg gegen den Kopf getreten und verletzt worden. Der Mann wollte in der Nacht auf Samstag im Sandgebiet, der Bamberger Kneipenmeile, zwei Frauen beschützen, die von dem späteren Angreifer laut Polizei beleidigt worden waren. Er habe den Mann angesprochen und sei daraufhin von ihm geschlagen worden. Nach einem Gerangel fiel der 29 Jahre alte Helfer zu Boden. Der Täter trat mehrmals auf dessen Kopf ein und floh in Richtung der Unteren Brücke. Sein Opfer kam mit Prellungen am Kopf in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Die Polizei sprach von einem versuchten Tötungsdelikt und bittet um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein etwa 20-jähriger Mann mit seitlich kurzen und oben nach hinten gegelten dunklen Haaren. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt, eine dunkle Jacke und dunkle, enge Hosen.