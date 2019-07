1. Juli 2019, 18:37 Uhr Bamberg Mann drosselt Kind mit Hundeleine

Ein Mann soll in Bamberg ein spielendes Kind mit einer Hundeleine massiv gedrosselt haben. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen werde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der achtjährige Junge habe mit einem sieben Jahre alten Freund in einer Grünanlage gespielt. Möglicherweise wegen eines kleinen Streits sei der deutlich betrunkene Mann auf ihn zugegangen und habe ihn mit der Hundeleine gedrosselt. Laut Polizei war zunächst unklar, ob der Mann dem Jungen die Hundeleine um den Hals gelegt hatte oder ob das Kind die Leine im Spiel um den Hals hängen hatte. Ein Passant wurde auf das Geschehen aufmerksam und schritt ein. Der 39-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.