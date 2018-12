21. Dezember 2018, 18:57 Uhr Bamberg Kinderlieder auf Fränkisch

Musiker David Saam sammelt alte Texte und Melodien auf CD

Das Cover der Kinderlieder-CD hat Res Richter von Boxgalopp entworfen. (Foto: Hals)

Viele Lieder kennt David Saam schon aus seiner eigenen Kindheit in Heroldsbach. "Bridschäbraad" zum Beispiel, das, hochdeutsch ausgedrückt, von dreisten Menschen handelt, die ohne Rücksicht auf Verluste durch den Salat im schön gepflegten Garten stapfen. Es ist eine Art Hymne geworden um Forchheim herum und überall dort, wo Saam und seine Kapelle Boxgalopp regelmäßig auftreten. Fränkisches Liedgut zu bewahren, hat sich der Ethnomusikologe mit verschiedenen Projekten zur Lebensaufgabe gemacht, er hat es mit russischem Rap gemischt und mit finnischen Volksliedern und er hat es den jungen Leuten wieder nähergebracht, die seit mehr als zehn Jahren zu seinem Antistadl pilgern, den er früher in Bamberg und heute in Erlangen veranstaltet.

Nun gibt es ein neues Projekt, eine CD mit fränkischen Kinderliedern. Im vergangenen Jahr hatte sich David Saam damit um das Kunststipendium der Stadt Bamberg beworben. Als er es auch bekam, rief er unter anderem mit dem BR und der Volksmusikberatungsstelle in Franken des Landesvereins für Heimatpflege und der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik dazu auf, ihm fränkische Kinderlieder vorzuspielen und zu singen. Um die 100 Leute meldeten sich, manche mit Liedern, die selbst die erfahrenen Volksmusikanten von Boxgalopp noch nie gehört hatten. Wie das Titellied "Hobbädihö", das in mindestens drei verschiedenen Varianten eingesandt wurde.

Manchmal gab es auch nur einen Vers oder einen Melodieschnipsel, den Saam und seine Kollegen dann neu arrangierten. Klassiker wie "Bidschebadschebeedä" sind zu hören, aber auch unbekannte Lieder wie das vom "Hexenmasdä Grimifax". Für die Konzerte hat sich Saam zu den Liedern noch eine Geschichte ausgedacht, die das Ganze noch unterhaltsamer macht. Auf der CD sind 21 Lieder gesammelt, gesungen von den Musikanten von Boxgalopp, von vielen Kindern, aber auch von Kabarettist Matthias Egersdörfer, Liedermacher Wolfgang Buck und der Band Gankino Circus. Im Frühjahr soll ein Liederbuch zur CD erscheinen, mit Texten und Noten. Dann kann auch in Schulen und Kindergärten auf Fränkisch gesungen werden.

Live zu erleben ist "Hobbädihö" als Fränkisches Kinderkonzert am 13. Jaunar um 15 Uhr im Erlanger E-Werk, Fuchsenwiese 1. Die CD gibt es für 14,99 Euro online zu bestellen unter www.antistadl.de