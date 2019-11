Wegen der Randale im Bamberger "Ankerzentrum" von vergangenem Dezember ist einer der Haupttäter zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg sprach einen 23-jährigen eritreischen Asylbewerber am Donnerstag der schweren Brandstiftung, gefährlichen Körperverletzung und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte für schuldig. Für den zweiten Haupttäter im Alter von 26 Jahren ordnete die Kammer die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Seine Steuerungsfähigkeit sei zur Tat in Folge einer hirnorganischen Wesensveränderung und knapp zwei Promille Alkoholgehalt im Blut aufgehoben gewesen. Ein dritter Angeklagter wurde wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einem Jahr und neun Monaten verurteilt.